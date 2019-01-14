Молдаванин вез через сумскую границу «травку»

В минувшие выходные в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда с помощью служебной собаки обнаружили два пакета с веществом серо-зеленой цвета растительного происхождения.
Их пытался незаконно переместить через границу гражданин Молдовы 1996 года рождения. Он направлялся в Россию рейсовым автобусом. Вещество изъято и передано компетентным правоохранительным органам. Продолжается экспертиза, сообщает госпогранслужба.
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