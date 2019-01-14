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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Молдаванин вез через сумскую границу «травку»

На Сумщине в пункте пропуска выявили наркотическое вещество.

В минувшие выходные в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда с помощью служебной собаки обнаружили два пакета с веществом серо-зеленой цвета растительного происхождения.

Их пытался незаконно переместить через границу гражданин Молдовы 1996 года рождения. Он направлялся в Россию рейсовым автобусом. Вещество изъято и передано компетентным правоохранительным органам. Продолжается экспертиза, сообщает госпогранслужба.

Право Наркотики Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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