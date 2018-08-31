Сумские пляжницы с бронзой

В соревнованиях приняли участие 37 пар, в том числе две из Сум. Команду в составе Дарьи Зимы (КДЮСШ «Авангард») и Кристины Ермоченко (ОДЮСШ) заняла третье место. Таисия Кальченко (КДЮСШ «Авангард») и София Шифрина (ОДЮСШ) заняли 9-ое место.
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