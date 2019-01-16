Псевдосоцработница обокрала 81-летнюю ахтырчанку Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 4000 гривен.

Получив сообщение о краже, жертвой которой стала 81-летняя местная жительница, работники Ахтырского отдела полиции немедленно выехали на вызов. На местк происшествия выяснилось, что к старушке в дверь постучала незнакомая женщина, которая назвалась сотрудницей социальной защиты населения. Под благовидным предлогом она зашла в дом старушки, рассказала о денежной реформе, а после того, как гостя ушла, старушка обнаружила пропажу из своего кошелька четырех тысяч гривен сбережений.

Следователи сразу открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины, и разыскивают «псевдо социальную работницу». И предостерегают граждан не быть слишком доверчивыми и опрометчивыми, не впускать в свои дома незнакомцев или посторонних лиц. Граждане имеют всегда помнить, что воры воспользуются любой «маской» и возможностью, чтобы добраться чужих состояний и обогатить собственные карманы.