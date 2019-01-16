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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09199

Псевдосоцработница обокрала 81-летнюю ахтырчанку

Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 4000 гривен.

Получив сообщение о краже, жертвой которой стала 81-летняя местная жительница, работники Ахтырского отдела полиции немедленно выехали на вызов. На местк происшествия выяснилось, что к старушке в дверь постучала незнакомая женщина, которая назвалась сотрудницей социальной защиты населения. Под благовидным предлогом она зашла в дом старушки, рассказала о денежной реформе, а после того, как гостя ушла, старушка обнаружила пропажу из своего кошелька четырех тысяч гривен сбережений.

Следователи сразу открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины, и разыскивают «псевдо социальную работницу». И предостерегают граждан не быть слишком доверчивыми и опрометчивыми, не впускать в свои дома незнакомцев или посторонних лиц. Граждане имеют всегда помнить, что воры воспользуются любой «маской» и возможностью, чтобы добраться чужих состояний и обогатить собственные карманы.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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