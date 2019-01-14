Ахтырчанка отпраздновала 100-летний юбилей Счастья и здоровья пожелала всем ахтырчанка Александра Антоновна Чиж, которая отметила свой юбилейный сотый день рождения 24 января.

Ее трудовая биография началась в далеких 30-х годах прошлого века, когда 15-летняя девушка пошла работать в детский дом, который располагался в помещениях монастыря, дальше ухаживала за детьми в яслях, стала заведующей ясель в Ильичевце, с 1942 года на фронтах Второй мировой войны работала при военных хлебопекарнях, а уже с 1945 года вернулась в Ахтырку, где живет и по сей день. До пенсии с послевоенных лет работала Александра Антоновна заведующей яслями №2 на нынешней улице Победы.

Длинная жизненная нива принесла множество событий, непростые дороги фронтовых дорог закалили волю, искренние отношения наполнили сердце любовью к людям, а душа стала неисчерпаемым источником духовности.

Приветствуя именинницу, мэр Ахтырки Игорь Алексеев выразил искреннюю благодарность за преданность родному городу и пожелал здоровья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни Александре Антоновне. Много подарков и хороших слов получила сегодня одна из старейших жителей города, человек, отдавший практически всю свою жизнь педагогической работе, воспитанию подрастающего поколения, и сегодня занимается будущим детей, на долю которых выпали сегодня непростые военные события на востоке Украины.

Присутствующие на празднике были приятно удивлены неиссякаемым оптимизмом, жаждой жизни и доброжелательностью юбиляра.