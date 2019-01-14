В Кролевце открыли мемориальную доску герою ООС Сегодня, 28 января, в Кролевце состоялось торжественное открытие мемориальной доски на территории школы №2 им. Н.А. Лукаша в память о Гребенюке Алексее Михайловиче.

Напомним: наш земляк, 1969 г.р. был тяжело ранен 7 ноября при выполнении военных обязанностей на Светлодарской дуге. Его перевезли сначала в харьковский, потом в киевский госпиталь, однако 17 декабря боец умер. Был похоронен 21 декабря.