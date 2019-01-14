В Кролевце открыли мемориальную доску герою ООС

Напомним: наш земляк, 1969 г.р. был тяжело ранен 7 ноября при выполнении военных обязанностей на Светлодарской дуге. Его перевезли сначала в харьковский, потом в киевский госпиталь, однако 17 декабря боец умер. Был похоронен 21 декабря.
Сегодня, 25 января, на ул. Огиевских в Кролевце произошел порыв водопровода....
Защита счетов, предложенная псевдобанкиром, стоила жителю Кролевца потери 28000 гривен....
28 января в кролевецкой школе № 2 откроют мемориальную доску герою АТО....
На «Кролевецком КХП» , входящем в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января работают две фасовочные линии....
16 января в 13:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дровяного сарая по ул. Ивана Дударя в...