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Сегодня 14:20154

Юрий Бойко: Люди устали жить "по-новому" и хотят жить по-человечески

Об этом основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя ситуацию в стране в связи с падением уровня жизни.

«Люди уже устали «жить по-новому» — они хотят жить по-человечески. Большая разница: жить нормально или выживать вопреки действиям нынешнего режима. Катастрофическая ситуация в социальной сфере, тарифный геноцид, непрекращающаяся боевые действия, ненависть и раскол в обществе, подогреваемые властью – все это ведет страну в тупик и не отвечает интересам простых людей», — заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что из-за того, что люди не видят перспектив при нынешней власти — подавляющее большинство граждан в каждом соцопросе считает, что страна движется в неправильном направлении.

«Сейчас в Украине рекордно высокий уровень социального пессимизма. Как бы ни стремилась власть показать свою успешность с телеэкранов – она живет в своем виртуальном мире. Потому что каждый человек видит совсем другое: новую платежку, свою мизерную зарплату или пенсию, цены в магазинах и аптеках. Люди доведены до отчаяния, но власть от этих проблем самоустранилась», — подчеркнул оппозиционный политик.

Юрий Бойко уверен, что после победы на выборах, он сможет изменить эту ситуацию и вернуть людям веру в будущее.

«Страну спасет не выклянчивание денег по всему миру и не затеянные под это псевдореформы со случайными гастарбайтерами-«реформаторами». Люди хотят видеть успешное управление экономикой, достойные социальные стандарты жизни, новые рабочие места. Новая власть будет профессиональной и компетентной. Я это обещаю со всей ответственностью. Мы вернем людям надежду и уверенность в завтрашнем дне», — заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ.

Политика
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