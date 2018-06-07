Сумчанам розкажуть про «зрадоперемоги»-2018

Поговоримо про те, чим жили Суми у 2018 році, що хорошого та поганого трапилося у місті за рік, як змінювалося та трансформувалося місто, пишуть організатори.
Захід відбудеться у місті Суми 29 січня о 16:00 за адресою вул. Кузнечна, 2 (Розумний хаб). Реєстрація з 15:30.
Обов’язкова реєстрація за посиланням http://bit.ly/2TUOqGR. Дедлайн реєстрації – 28 січня.
Про зради та перемоги року розкажуть:
- Максим Корнієнко, керівник секретаріату «Сумської платформи реформ»
- Дмитро Тіщенко, ГО «Місто розумних»
Програму Transparent Cities/Прозорі міста презентують:
- Катерина Цибенко, керівниця програми
- Анатолій Котов, асистент програми Transparent Cities/Прозорі міста.
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