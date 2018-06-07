Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35158

Сумчанам розкажуть про «зрадоперемоги»-2018

Transparency International Ukraine запрошує всіх охочих на відкриту лекцію «Дайджест сумських зрадоперемог 2018 року» та презентацію програми Transparent cities/Прозорі міста.

Поговоримо про те, чим жили Суми у 2018 році, що хорошого та поганого трапилося у місті за рік, як змінювалося та трансформувалося місто, пишуть організатори.

Захід відбудеться у місті Суми 29 січня о 16:00 за адресою вул. Кузнечна, 2 (Розумний хаб). Реєстрація з 15:30.

Обов’язкова реєстрація за посиланням http://bit.ly/2TUOqGR. Дедлайн реєстрації – 28 січня.

Про зради та перемоги року розкажуть:

- Максим Корнієнко, керівник секретаріату «Сумської платформи реформ»

- Дмитро Тіщенко, ГО «Місто розумних»

Програму Transparent Cities/Прозорі міста презентують:

- Катерина Цибенко, керівниця програми

- Анатолій Котов, асистент програми Transparent Cities/Прозорі міста.

Общество Лекция Прозрачность власти

По тематике

У Сумах сьогодні розвінчають культ Совка
Вчера 08:34

У Сумах сьогодні розвінчають культ Совка

У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?»....

Сумчанам розкажуть про «Совок»
24.01.2019 15:04

Сумчанам розкажуть про «Совок»

У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?»....

В Сумах расскажут о легальном кайфе
18.01.2019 12:30

В Сумах расскажут о легальном кайфе

«Місто розумних» и «Агенти Волонтерства» приглашают сумчан на открытую лекцию «Волонтерство: легальный кайф»....

Сумчан приглашают на лекцию музыканта «ХЗВ»
16.01.2019 10:23

Сумчан приглашают на лекцию музыканта «ХЗВ»

«Время провокаций» - лекция Альберта Цукренко в Сумах....

Сумчанам расскажут об анатомии маразма
07.06.2018 08:56

Сумчанам расскажут об анатомии маразма

Открытая лекция «Анатомия маразма» пройдет 14 июня в Конгресс-центре СумГУ....

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.