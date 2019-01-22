Сумчан приглашают посмотреть на Королеву спорта 7-9 февраля в Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1). Вход свободный.

Начнется турнир в четверг, 7 января, в 10.00. Утренняя программа завершится в 14.00. Торжественное открытие в 16.15. Окончание первого дня в 19.15.

В пятницу, 8 января, соревнования пройдут с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.30.

В субботу, 9 января начало соревнований в 11.00, окончание – в 14.00.

Полная программа соревнований тут.