Сумчан приглашают посмотреть на Королеву спорта

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1). Вход свободный.
Начнется турнир в четверг, 7 января, в 10.00. Утренняя программа завершится в 14.00. Торжественное открытие в 16.15. Окончание первого дня в 19.15.
В пятницу, 8 января, соревнования пройдут с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.30.
В субботу, 9 января начало соревнований в 11.00, окончание – в 14.00.
Полная программа соревнований тут.
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