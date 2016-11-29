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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12190

В Сумах панамский оффшор судится с СМНВО

В Хозяйственном суде Сумской области на 13 февраля назначили рассмотрение дела по существу по иску панамской фирмы «Грейт Стейшн пропертиз» к ПАО «Сумское НПО».

Панамская компания просит суд признать недействительными решения наблюдательного совета сумского завода, которые были приняты с 14 марта по 9 сентября 2013 года. Напомним: именно в 13-м году побили горшки Владимир Лукьяненко и другой владелец завода - Константин Григоришин, из-за чего начались длительные судебные баталии за контроль над предприятием, пишет sumy.today.

Панамскую фирму связывают с Владимиром Владимировичем Лукьяненко - сыном почетного президента сумского завода Владимира Матвеевича Лукьяненко.

Как установлено хозяйственными судами, эта компания является акционером и владельцем простых именных акций ПАО «Сумское НПО» в количестве 124 334 штук.

Кроме того, «Грейт Стейшн пропертиз» владеет акциями кипрской фирмы STREMVOL HOLDING LIMITED, которая, в свою очередь, является владельцем 83,736% акций сумского завода.

Судебный спор между «Грейт Стейшн пропертиз» и ПАО «Сумское НПО» продолжается с того же 2013-го года. Он уже прошел все три инстанции и снова вернулся на рассмотрение в Хозяйственный суд Сумской области.

На этот раз дело слушать коллегия в составе судей Светланы Заец, Оксаны Сопьяненко под председательством Александра Коваленко. С решением суда можно ознакомиться по ссылке http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79369425

Подробности судебного спора можно узнать в Едином реестре судебных решений по номеру дела: №920/1558/13

Право СМНВО
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