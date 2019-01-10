Завтра в Сумской ЦГБ снова заработает флюорограф

Как сообщила главный врач больницы Валентина Доминас, кабинет не работал с октября прошлого года из-за неисправности аппарата. Сейчас ремонт завершен, и уже завтра флюорограф возобновит свою работу. Флюорографический кабинет будет работать с 8:00 до 14:00 (непосредственно снимки делать до 13:00).
Кроме городской клинической больницы № 1, пройти флюорографическое обследование сумчане могут в поликлинике горбольницы № 5 (ул. Марко Вовчок, 2).
Сделать флюорографию можно и в поликлиническом отделении № 1 городской клинической больницы № 4 (ул. Труда, 3) и поликлинике № 4 этой же больницы (ул. Ковпака, 7).
При себе необходимо иметь направление от врача первичного звена с указанием даты проведения предыдущей процедуры.
Флюорографическое обследование проводится бесплатно.
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