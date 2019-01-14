В Сумах дали 7 лет за убийство 9-летней давности Несовершеннолетнего, который из охотничьего ружья убил юного товарища, приговорили к 7 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в г. Ромны еще в августе 2010 года. В родительском доме шестнадцатилетний юноша из ружья застрелил товарища. А потом вместе с другим тринадцатилетним односельчанином спрятал его тело на соседнем заброшенном дворе и вымыл следы крови на полу в доме и дворе. В планах юноши было ночью перевезти и закопать тело убитого в овраге на окраине населенного пункта. Однако, психической травмы, полученной от увиденного и пережитого, не выдержал самый молодой участник событий. Обо всем он рассказал своему старшему брату, а тот уже - взрослым.

Давая показания, тринадцатилетний парень рассказывал, что приехал к осужденному накануне 1 сентября, поскольку тот должен был отвезти его в школу на генеральную уборку. Зайдя в дом, увидел, как убитый и приговоренный говорят в прихожей. А потом последний ушел в комнату, достал из-под кровати двуствольные охотничье ружье, сложил его и начал щеголять перед младшими товарищами.

- Сначала ружье он навел на меня, - говорил свидетель, - но я ее отвел рукой от себя. Затем, держа ее в руках и возведя курки, направил ружье на Женю. Сделал выстрел.

Парень от полученного ранения в голову замертво упал на пол. Поняв, что он не дышит, обвиняемый, по словам свидетеля, пытался звонить в «скорую», но, в конце концов, ее так и не вызвал. Затем, угрожая, заставил его вместе с ним отнести труп во двор соседнего хозяйства и приказывал никому не рассказывать о том, что произошло.

Сам осужденный свою вину признавал частично. По его словам, охотничье ружье он нашел и принес в дом. Убивать товарища не хотел, а охотничье оружие показывал, чтобы похвастаться. Ружье держал в правой руке, а когда поднимал его вверх, случайно нажал на спусковой крючок, и произошел выстрел. Что в нем находятся, патроны не знал.

Рассмотрев дело и доказательства, предоставленные стороной обвинения, в 2014 году Конотопский горрайонный суд признал обвиняемого виновным по ч.1 ст.115 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. С таким решением местного суда не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. Просила переквалифицировать действия обвиняемого на ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности), поскольку умысла убивать товарища у шестнадцатилетнего подсудимого не было. Прокуратура же настаивала оставить приговор первой инстанции в силе, а именно признании его виновным по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Уголовное производство несколько лет рассматривалось в судах как апелляционной, так и кассационной инстанции. Решения судов не раз отменялись, и дело возвращалась на новое судебное рассмотрение. 23 января коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции и оставила в силе наказание лицу в виде 7 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что лицо, приводя ружье в область головы убитого, осознавало опасность своих действий. Как было установлено в ходе судебных заседаний, подросток неоднократно держал оружие в руках. Отец обвиняемого охотник и имеет в домохозяйстве зарегистрированное охотничье ружье. Он привлекал сына к охоте, а потому у последнего были знания и навыки обращения с оружием. Свидетельство представленные обвинением о том, что он не знал, что ружье заряжено, и не нажимал на спусковой крючок, были опровергнуты как проведенным экспертизам, так и показаниями свидетелей. Кроме того, поведение обвиняемого после совершения преступления, а именно попытка скрыть следы убийства, привлечение к этому малолетнего путем угроз, говорят о том, что лицо пыталось избежать наказания и только, когда факт убийства стал известно, обратилось в полицию.

Решение Сумского апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в суде кассационной инстанции, сообщает сайт суда.