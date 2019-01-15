В Конотопе играли дотеры

В субботу, 26 января, уже традиционно в Политехническом техникуме Конотопского института СумГУ, при содействии Интернет-провайдера компании «Зурбаган» состоялись финальные бои 8-го открытого чемпионата города Конотопа по интернет-игре DOTA2.
Всего в чемпионате приняли участие восемь команд, в финал вышли четыре сильнейших.
Победителем турнира стала команда «ENEMY», второе место заняла команда «The Risen Heaven», на третьем оказалась «4SV Team», четверной стала «4 Zombi Nation».
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