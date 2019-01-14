Чего ждать сумчанам от погоды

29 января - ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшие осадки, слабый гололед, температура ночью -5...- 10ºС, днем -4...+ 1ºС.
30 - 31 января - небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман, температура ночью -3... + 2ºС, днем -1...+ 4ºС.
1 февраля - без существенных осадков, температура ночью -4... +1ºС, днем -2...+ 3ºС.
На выходных в Сумской области ожидаются осадки и колебания температуры....
По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий....
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....
На выходных на Сумщине ожидается понижение температуры воздуха и без осадков....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...