Чего ждать сумчанам от погоды До конца недели на Сумщине ожидается оттепель и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

29 января - ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшие осадки, слабый гололед, температура ночью -5...- 10ºС, днем -4...+ 1ºС. 30 - 31 января - небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман, температура ночью -3... + 2ºС, днем -1...+ 4ºС. 1 февраля - без существенных осадков, температура ночью -4... +1ºС, днем -2...+ 3ºС.