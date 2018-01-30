Шосткинские конькобежцы с медалями чемпионат Украины Шосткинская команда КДЮСШ «Барса» по конькобежному спорту приняла участие 23-25 января в чемпионате Украины по конькобежному спорту среди юношей и девушек в Киеве.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Сумской, Киевской областей, Харькова и Киева. Шосткинцы завоевали 10 медалей – три золотых, две - серебряных и пять бронзовых.

Четыре медали завоевал Денис Барашков - 500м, 1000м - I место, 1500 м, 3000 м - III место; три - Дарья Горбатенко - 500м, 1500м, 3000м - III место; две - Вадим Комендант - 3000м - I место, 1500 м - II место; одну - Назар Евченко – 1000 м - II место.

Подготовили спортсменов тренеры Андрей Горшечиков, Светлана Кимак и Людмила Ткаченко.