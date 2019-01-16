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Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат области по биатлону среди юношей и девушек

23-25 января в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юношей и девушек.

Соревновательная программа предусматривала спринты и масс-старты. В гонках приняли участие более сотни спортсменов из разных уголков области, пишет сайт Федерации биатлона Сумщины.

Выступали спортсмены по группам: «юниоры» и «юниорки» (1997 - 1999 г.р.), «старшие юноши» и «старшие девушки» (2000 - 2001 г.р.), «средние юноши» и «средние девушки» (2002 - 2003 г.р.), «младшие юноши» и «младшие девушки» (2004 - 2005 г.р.).

Результаты:

Спринт

Юниоры

I - Буров Богдан

II - Колесник Сергей

III - Прокопенко Виталий

Юниорки

I - Ермакова Виктория

II - Кузьменко Анастасия

III - Токарь Елена

Старшие юноши

I - Кошман Владимир

II - Родителев Александр

III - Гончеревський Владислав

Старшие девушки

I - Дидоренко Анастасия

II - Нештенко Яна

III - Зеленская Варвара

Юноши средние

I - Чихарь Владислав

II - Потапенко Богдан

III - Штань Александр

Девушки средние

I - Милюта Полина

II - Еременко Алина

III - Свиридова Дарья

Младшие юноши

I - Суровцов Владислав

II - Саврацкий Дмитрий

III - Редька Даниил

Младшие девушки

I - Кравченко Ксения

II - Дедушева Анна

III - Лазоренко Полина

Масс-старт

Юниоры

I - Буров Богдан

II - Бугай Сергей

III - Колесник Сергей

Юниорки

I - Ермакова Виктория

II - Баранюк Татьяна

III - Кузьменко Анастасия

Старшие юноши

I - Родителев Александр

II - Гончеревський Владислав

III - Кошман Владимир

Старшие девушки

I - Дидоренко Анастасия

II - Нештенко Яна

III - Зеленская Варвара

Средние юноши

I - Чихарь Владислав

II - Потапенко Богдан

III - Исаев Денис

Средние девушки

I - Еременко Алина

II - Милюта Полина

III - Климова Ангелина

Младшие юноши

I - Саврацкий Дмитрий

II - Суровцов Владислав

III - Левченко Эдуард

Младшие девушки

I - Кравченко Ксения

II - Дедушева Анна

III - Лазоренко Полина

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