В Сумах прошел чемпионат области по биатлону среди юношей и девушек 23-25 января в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юношей и девушек.

Соревновательная программа предусматривала спринты и масс-старты. В гонках приняли участие более сотни спортсменов из разных уголков области, пишет сайт Федерации биатлона Сумщины. Выступали спортсмены по группам: «юниоры» и «юниорки» (1997 - 1999 г.р.), «старшие юноши» и «старшие девушки» (2000 - 2001 г.р.), «средние юноши» и «средние девушки» (2002 - 2003 г.р.), «младшие юноши» и «младшие девушки» (2004 - 2005 г.р.). Результаты: Спринт Юниоры I - Буров Богдан II - Колесник Сергей III - Прокопенко Виталий Юниорки I - Ермакова Виктория II - Кузьменко Анастасия III - Токарь Елена Старшие юноши I - Кошман Владимир II - Родителев Александр III - Гончеревський Владислав Старшие девушки I - Дидоренко Анастасия II - Нештенко Яна III - Зеленская Варвара Юноши средние I - Чихарь Владислав II - Потапенко Богдан III - Штань Александр Девушки средние I - Милюта Полина II - Еременко Алина III - Свиридова Дарья Младшие юноши I - Суровцов Владислав II - Саврацкий Дмитрий III - Редька Даниил Младшие девушки I - Кравченко Ксения II - Дедушева Анна III - Лазоренко Полина Масс-старт Юниоры I - Буров Богдан II - Бугай Сергей III - Колесник Сергей Юниорки I - Ермакова Виктория II - Баранюк Татьяна III - Кузьменко Анастасия Старшие юноши I - Родителев Александр II - Гончеревський Владислав III - Кошман Владимир Старшие девушки I - Дидоренко Анастасия II - Нештенко Яна III - Зеленская Варвара Средние юноши I - Чихарь Владислав II - Потапенко Богдан III - Исаев Денис Средние девушки I - Еременко Алина II - Милюта Полина III - Климова Ангелина Младшие юноши I - Саврацкий Дмитрий II - Суровцов Владислав III - Левченко Эдуард Младшие девушки I - Кравченко Ксения II - Дедушева Анна III - Лазоренко Полина