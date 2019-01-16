В Сумах прошел чемпионат области по биатлону среди юношей и девушек

Соревновательная программа предусматривала спринты и масс-старты. В гонках приняли участие более сотни спортсменов из разных уголков области, пишет сайт Федерации биатлона Сумщины.
Выступали спортсмены по группам: «юниоры» и «юниорки» (1997 - 1999 г.р.), «старшие юноши» и «старшие девушки» (2000 - 2001 г.р.), «средние юноши» и «средние девушки» (2002 - 2003 г.р.), «младшие юноши» и «младшие девушки» (2004 - 2005 г.р.).
Результаты:
Спринт
Юниоры
I - Буров Богдан
II - Колесник Сергей
III - Прокопенко Виталий
Юниорки
I - Ермакова Виктория
II - Кузьменко Анастасия
III - Токарь Елена
Старшие юноши
I - Кошман Владимир
II - Родителев Александр
III - Гончеревський Владислав
Старшие девушки
I - Дидоренко Анастасия
II - Нештенко Яна
III - Зеленская Варвара
Юноши средние
I - Чихарь Владислав
II - Потапенко Богдан
III - Штань Александр
Девушки средние
I - Милюта Полина
II - Еременко Алина
III - Свиридова Дарья
Младшие юноши
I - Суровцов Владислав
II - Саврацкий Дмитрий
III - Редька Даниил
Младшие девушки
I - Кравченко Ксения
II - Дедушева Анна
III - Лазоренко Полина
Масс-старт
Юниоры
I - Буров Богдан
II - Бугай Сергей
III - Колесник Сергей
Юниорки
I - Ермакова Виктория
II - Баранюк Татьяна
III - Кузьменко Анастасия
Старшие юноши
I - Родителев Александр
II - Гончеревський Владислав
III - Кошман Владимир
Старшие девушки
I - Дидоренко Анастасия
II - Нештенко Яна
III - Зеленская Варвара
Средние юноши
I - Чихарь Владислав
II - Потапенко Богдан
III - Исаев Денис
Средние девушки
I - Еременко Алина
II - Милюта Полина
III - Климова Ангелина
Младшие юноши
I - Саврацкий Дмитрий
II - Суровцов Владислав
III - Левченко Эдуард
Младшие девушки
I - Кравченко Ксения
II - Дедушева Анна
III - Лазоренко Полина
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