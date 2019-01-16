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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46328

В Сумах авария попала на видео

Сумские патрульные составили 2 протокола на водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

27 января, около 16 часов, на улице Нижнехолодногорской, 53-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и не придерживался безопасного интервала, в результате чего совершил наезд на две припаркованные у края проезжей части, машины.

Несмотря на то, что все транспортные средства получили достаточно серьезные повреждения, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, не останавливаясь, продолжил свое движение и оставил место ДТП.

Водители двух припаркованных автомобилей Volkswagen Caddy и BMW X4, которые в момент ДТП находились в магазине рядом, сразу же выбежали на шум и увидели автомобиль, который довольно быстро ехал с места происшествия. Не растерявшись, они остановили попутный автомобиль и попросили помочь в преследовании беглеца. В дальнейшем, граждане догнали и остановили иномарку.

Прибыв на месте происшествия, инспекторы составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП. Материалы по данному ДТП пока передано в суд.

Следует отметить, что за санкции данных статей предусматривают:

- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Право Дтп

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