В Сумах иностранец на BMW без прав въехал в чужое авто и скрылся с места ДТП Патрульные составили 3 административных материала на водителя-иностранца, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

На днях, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло по улице Ковпака. Прибыв на место, патрульные установили, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen оставил машину у здания и пошел по делам. Вскоре ему позвонили знакомые и сообщили, что его автомобиль повредили. Вернувшись к транспортному средству, владелец действительно обнаружил повреждения, характерные для ДТП. Благодаря очевидцам происшествия, инспекторы разыскали автомобиль BMW, который также имел механические повреждения, и самого водителя.

Общаясь с 22-летним водителем-иностранцем, патрульные установили, что, двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на неподвижный автомобиль Volkswagen.

Инспекторы составили на него 3 административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление автомобилем, не имея права управления) КоАП.