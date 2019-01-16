На Сумщине 8-летний школьник, катаясь с горки, попал под колеса Катаясь с горки на ледянке, восьмилетний мальчик попал под колеса мотоцикла.

В одном из населенных пунктов Белопольского района восьмилетний ребенок, катаясь с горки на ледянке, выехал на проезжую часть и попал под колеса тяжелого мотоцикла марки «Урал». Мальчика срочно доставили в больницу, где ему констатировали серьезные повреждения головы. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, а в полиции по факту происшествия открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Работники полиции призывают родителей ответственно относиться к безопасности детей, особенно в зимний период. И дают несколько советов, как обезопасить ребенка от опасности на улице.

1. Кататься с горок ребенок должен только под присмотром взрослых.

2. Родители должны быть уверены, что инвентарь, которым пользуется ребенок: коньки, лыжи, санки, ледянка - в исправном состоянии и сами по себе не несут никакой угрозы. Нельзя позволять ребенку пользоваться неисправным инвентарем.

3. Родителям следует объяснить ребенку правила безопасности при катании с горок: съезжать только тогда, когда на трассе отсутствуют другие дети; не задерживаться на трассе; не кататься на санках или ледянке стоя; не толкаться; не провоцировать конфликты; в случае травмирования немедленно звать на помощь взрослых.

4. Разрешая ребенку катание с горки, родители должны удостовериться в том, что она не представляет угрозы для жизни и здоровья детей: находится в отдалении от проезжей части и от водоема, имеет плавный склон и ровную, без помех, поверхность; ребенку будет удобно и легко взбираться на вершину и спуститься вниз.

Будьте внимательны и осмотрительны, и пусть ваши дети растут здоровыми, а зимние развлечения приносят только веселье и радость, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.