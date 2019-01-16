За выходные полиця раскрыла 11 наркопреступлений За минувшие выходные правоохранители региона обнаружили одиннадцать фактов хранения дурман-зелья, и изъяли из обращения марихуану и амфетамин.

В городе Бурынь в ходе санкционированного обыска в домовладении 42-летнего местного жителя, работники полиции обнаружили и изъяли пять граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения.

В пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района в ходе поверхностной проверки 45-летнего местного жителя, работники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов марихуаны.

Еще по 10 граммов марихуаны изъяли сотрудники Сумского отдела и Великописаревского отделения полиции у 54-летнего и 41-летнего мужчин во время проведения у них поверхностного осмотра.

Во время проведения обыска дома у 64-летней жительницы села Межирич Лебединского района правоохранители изъяли 15 граммов марихуаны.

По улице Независимости в Недригайлове работники полиции остановили мужчину, который показался им подозрительным и в ходе проведения поверхностного осмотра обнаружили у него сверток, в котором находилось шесть граммов марихуаны.

Еще 15 граммов марихуаны и устройство для ее применения обнаружили и изъяли полицейские у 34-летнего жителя пгт Краснополье. А у 37-летнего жителя города Конотоп правоохранители изъяли полграмма белого порошка, внешне очень похожего на амфетамин. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.