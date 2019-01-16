На Сумщине активизировались фейковые родственники и банкиры За счет доверчивых граждан в течение выходных мошенники обогатились почти на 70 000 гривен.

В Сумской отдел полиции обратился 82-летний сумчанин. Он рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил муэчина, назвавшийся внуком и попросил денег на решение личных вопросов. А когда дедушка согласился помочь, тот попросил отдать 10 000 гривен неизвестному мужчине.

Другие три сообщения о мошенничестве поступили от 20-летнего жителя Кролевецкого района, 68-летнего сумчанина и 69-летней жительницы Шостки. И если двум из них позвонили аферисты, rjnjhst назвались работниками банка и сообщили, что карта заблокирована, сумчанин сам позвонил по телефону из полученного якобы из банка сообщения и наткнулся на мошенника. В результате чего, двое из них сообщили злоумышленникам секретную информацию и остались денег в сумме почти 26 000 гривен. Сумчанин же собственноручно через терминал самообслуживания перечислил на мобильные счета деньги в сумме 31500 гривен.

Сейчас по всем фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которых ведутся поиски злоумышленников. Правоохранители раз обращаются ко всем жителям области быть более осмотрительными, не доверять телефонным собеседникам, не перечислять им значительные суммы денег под предлогом блокирования банковской карточки и не передавать деньги незнакомцам под предлогом финансовой помощи родственникам, чтобы они не рассказывали. Все банковские операции осуществляйте только в учреждениях банка, а о подобных звонки сразу сообщайте полицию.