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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11122

В Сумах открылась выставка литовской художницы

В Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей открылась выставка работ на военную тематику литовской художницы Беаты Куркуль.

Каждая из 21 работ создана в технике «компьютерная графика» и посвящена теме военных действий на Востоке Украины.

Рассказывая о своих работах, художница отметила: «Часто при создании картины работаем совместно с военными, чтобы не упустить каких-то деталей. Кстати, сами военные иногда и являются инициаторами выставок моих картин. Это приятно, и это вдохновляет».

Работы Беаты Кулак будут выставлены для обозрения в Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей в течение недели.

Общество Выставка Центр АТО

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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