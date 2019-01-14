В Сумах открылась выставка литовской художницы

Каждая из 21 работ создана в технике «компьютерная графика» и посвящена теме военных действий на Востоке Украины.
Рассказывая о своих работах, художница отметила: «Часто при создании картины работаем совместно с военными, чтобы не упустить каких-то деталей. Кстати, сами военные иногда и являются инициаторами выставок моих картин. Это приятно, и это вдохновляет».
Работы Беаты Кулак будут выставлены для обозрения в Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей в течение недели.
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