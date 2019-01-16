Трем причастным к убийству роменского врача избраны меры пресечения По ходатайству прокуратуры двум подозреваемым в умышленном убийстве роменского врача и третьему, которому инкриминируется разбой, в воскресенье, 27 января 2019 года, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 суток.

Напоминаем, что прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением и Управлением уголовного розыска ГУ НП в Сумской области по результатам проведенных мероприятий раскрыто умышленное убийство 77-летнего врача из города Ромны, которое произошло 20 декабря 2018 года.

Во время досудебного расследования установлено, что преступление было совершено из корыстных побуждений тремя местными жителями. Злоумышленники решили обокрасть дом потерпевшего. Прибыв к месту преступления на автомобиле, один из мужчин остался на улице караулить, двое проникли в помещение, взломав входную дверь. В доме хозяин начал сопротивляться нападающим, во время чего они нанесли пострадавшему несколько ударов по голове монтировкой. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленники похитили только старенький мобильный телефон и банковскую карточку, на которой находилось около 1500 грн, которые они так и не смогли снять.

В субботу, 26 января 2019 года, нападающих при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Двум мужчинам, причинившим смерть потерпевшему, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой), п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений группой лиц) УК Украины, санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Третьему, который оставался «на стреме», сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Кроме того, они будут отвечать еще за 10 краж. Двое задержанных – жители г. Ромны, третий из Роменского района. Злоумышленникам 22, 29 и 33 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.