Сумские биатлонисты на юниорском чемпионате мира

В первый день были индивидуальные гонки среди юношей и девушек. В мужской гонке лучшим среди украинцев стал сумчанин Роман Боровик, показавший самую качественную в команде стрельбу, и с двумя промахами финишировавший на довольно высокой 11-й позиции. Остальные были далеко за пределами топ-50.
В женской гонке лучшей была киевлянка Оксана Москаленко. Наша Татьяна Продан, дебютировавшая на таком уровне оставила незакрытыми четыре мишени - по одной на каждом рубеже, из-за чего оказалась за пределами 60-ти лучших. Как и Екатерина Свинаренко, прошедшая огневые рубежи с аналогичным штрафом.
Во второй день бегали юниоры и юниорки. Среди мужчин в украинской команде стал лучшим стал сумчанин Богдан Цымбал, который с четырьмя штрафными минутами финишировал 37-м. Сегодня стрельба стоя у нашего спортсмена получалась лучше, но из четырех рубежей чисто Богдану удалось пройти только один. Точнее Богдана справиться на стрельбе не удалось никому из наших ребят, а потому и в итоговом протоколе остальные украинцы оказались еще ниже. Наш же Евгений Ивченко с теми же четырьмя минутами штрафа оказался 43-м, остальные – намного ниже.
Среди юниорок сразу две наши биатлонистки при условии более качественной стрельбы претендовали на призовые места. Киевлянка Екатерина Бех была 12-й. Всего на десять секунд от Кати отстала глуховчанка Анна Кривонос, у которой на огневых рубежах было две минуты штрафа. Начало гонки для Ани сложилось очень неплохо: к середине дистанции она была второй, отставая от победительницы всего на 4 секунды. Но промахи, допущенные на двух оставшихся рубежах, выбили из колеи нашу спортсменку. Итог - 16-я позиция.
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