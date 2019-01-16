Лента

admin
admin
Сегодня 19:47132

НОВІ МОЖЛИВОСТІ - «ВОЛЯ» висунула Юрія Дерев’янка на пост Президента України (фото)

Мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок - у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний Інтернет по всій Україні, збереження довкілля та захист тварин - з такими ідеями на XVIІ Позачерговому З’їзді партії "ВОЛЯ" висунули Юрія Дерев‘янка у кандидати в Президенти України. У заході взяли участь 1100 осіб з усієї України.

Голосування відбувалось за допомогою електронної системи. Перед цим на сцені з’явилась голограма Юрія Дерев’янка, яка повідомила: «Мені наснився Стів Джобс, який мені сказав: Ти маєш піти, зайти у кожен їхній смартфон, отримати лайк і ви усі переможете. Дай людям цифрову державу! Хай люди живуть вільно!».

«Потрібно дати людям нові можливості - використати цифрові технології - зайти в кожен смартфон, розірвати монополію телеканалів, об'єднатися, отримати перемогу. І тоді спільними зусиллями ми зможемо поставити країну на ноги», - переконаний кандидат в Президенти.

Дерев’янко іде в Президенти з чітким планом дій, як зруйнувати чинну олігархічну систему і швидко замінити новою: забрати в олігархів монополію на економіку, ЗМІ, формування влади, політику, та дати людям НОВІ МОЖЛИВОСТІ.

Він заявив, що має економічну програму - неоекономіку, стратегію перемоги у війні та повернення територій, а також чіткий механізм контролю влади людьми.

Програма Юрія Дерев’янка в економіці передбачає:

1. Ліквідацію штучних монополій та громадянський контроль над природними монополіями.

2. Нову податкову ліберальну систему:

- зменшення ПДВ з 20% до 15%;

- всі податки на заробітну плату - не більше 20%. Це означає, що ПДФО: з 18% до 10%, а ЄСВ: з 22% зменшується до 17 (у загальний пенсійний фонд) + 5% в персональний накопичувальний пенсійний рахунок (при цьому єдиний соціальний внесок не перевищує розмір середньої пенсії);

- у 3-4 разу скоротити кількість дозвільних документів, а також чисельність держслужбовців;

- введення мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу до ухвалення ліберального податкового законодавства;

- 10% - єдине правило розмитнення для всіх авто;

- легалізація всіх видів підприємницької діяльності, у тому числі обігу ринку криптовалют з нульовою ставкою оподаткування прибутку на 10 років (відповідний законопроект Юрій Дерев’янко вже зареєстрував).

«Це створить найкращі податкові та інвестиційні умови. Як наслідок - гідні зарплати, і можливість жити тут в країні, а також дасть можливість нашим заробітчанам повернутися, придбати доступне авто та жити тут, в Україні», - переконаний кандидат в Президенти України.

Також Юрій Дерев’янко представив під час З’їзду Стратегію перемоги у війні, яка передбачає:

1. Сильна економіка.

2. Боєздатна армія: «Не менше 5% ВВП потрібно спрямовувати на професійну армію за стандартами НАТО. Також ми повинні мати резервну армію, щоб чоловіки 18-55 років, які щороку проходять двотижневий вишкіл, в разі потреби були готові стати на захист своєї землі разом з професійною армією», - сказав Дерев’янко.

3. «Потрібно сформувати комплексний план дій за участі міжнародних партнерів, який передбачає одночасну реалізацію поліцейської, військової місій та фінансування відновлення зруйнованих українських територій під контролем спільної цивільної місії. Через 3-5 років реалізації такого плану - проведення вільних виборів на звільнених від окупації територіях», - переконаний кандидат в Президенти.

Особливо Дерев’янко підкреслив необхідність забезпечення для українців права на захист свого життя, себе, своєї родини, майна за допомогою ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ.

Дерев’янко заявляє, що зруйнувати монополію олігархічних кланів можливо за допомогою механізму формування і контролю влади через елементи ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ. «Система виборів має бути побудована за відкритими партійними списками з забороною телевізійної та бордової політичної реклами, відміною мажоритарки», - заявив Дерев’янко. Він підкреслив необхідність увалити закон про ІМПІЧМЕНТ президента, який вже давно зареєстрував в парламенті, а також дати людям право ВІДКЛИКАТИ будь-якого високопосадовця.

Дерев’янко має і план відновлення справедливості в судах. «Будь-який суддя автоматично звільняється з посади, якщо двічі на рік ЄСПЛ скасовує його рішення.

Юрій Дерев’янко та партія «ВОЛЯ» пропонують створити нові можливості для жінок, які бачать себе у владі та на державних посадах. «50% жінок буде на всіх рівнях влади. І партія ВОЛЯ вже цей принцип сповідує у своїй роботі», - підкреслив він.

Юрій Дерев’янко переконаний, що держава має бути не «сакральним божеством», а сервісом.

«Держава-сервіс починається з цифрової держави, коли є безкоштовний високоякісний Інтернет у кожному куточку України. Людина зможе отримати будь-які сервіси через смартфон чи комп'ютер без черг, корупції та приниження з боку чиновників через свій електронний кабінет», - заявив Дерев’янко.

Він також пропонує запровадити систему екологічного моніторингу. «Безпечне екологічне довкілля - це здоров'я людини. Захистити екологію - це наш обов'язок перед нашими дітьми», - сказав кандидат на пост Президента.

Окрім того Дерев’янко зауважив, що завжди відстоював і буде відстоювати гуманне ставлення до тварин. «Ми захищали - захищаємо і будемо захищати їх від жорстокого поводження з ними. Дуже часто наші чотирилапі друзі є фактично членами наших сімей», - сказав політик.

«Наша мережа однодумців стає потужною армією проти старої системи та олігархів на цих виборах. Це можна зробити тільки завдяки ІТ-технологіям. Смартфон - от наша зброя, ось наша мережа людей, які здатні вплинути на зміну влади в країні», - закликав Юрій Дерев’янко.

«Вибираємось всі і разом, а не кожен окремо і сам по собі! Вибираємось всі і разом! - звернувся Дерев‘янко до українців.

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко прийняв рішення вийти з політичного партнерства з Михайлом Саакашвілі.19 обласних команд РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та 90% депутатів місцевих рад прийняли рішення про вихід з партії "РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі". Політична партія «ВОЛЯ» визначилась зі стратегією перемоги на виборах, а один з її лідерів, народний депутат Юрій Дерев’янко заявив про мету - вийти в другий тур президентських виборів. 

Фото
Политика
view counter
view counter

Статьи

Театральная площадь ледникового периода
Сегодня 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
Сегодня 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.