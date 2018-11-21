Сумщина в топ-5 областей Украины по миграционному сокращению Названы области Украины, откуда выезжает больше всего людей.

Государственная служба статистики назвала области Украины, откуда выезжает больше всего людей, а также регионы, где фиксируется самый большой миграционный прирост населения.

В частности, больше всего миграционное сокращение в январе - ноябре прошлого года фиксировалось в Донецкой (-9544 человека), Луганской (-5270 человек), Винницкой (-3629 человек), Черкасской (-2376 человек) и Сумской (-2260 человек) областях.

В то же время, самый большой миграционный прирост населения в январе - ноябре был в Киевской области (+24966 человек), в городе Киев (+12246 человек), Одесской (+6357 человек), Харьковской (+4291 человек) и Днепропетровской (+2133 человека) областях.

Известно, что всего в Украине за 11 месяцев 2018 года зафиксирован миграционный прирост населения - почти 13,7 тыс. человек.