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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08257

За переправку нелегала через границу ахтырчанину дали 2 года

К 2 годам лишения свободы приговорен ахтырчанин, который незаконно переправил через границу нелегала.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 44-летнего жителя г. Ахтырка, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины гражданина Таджикистана.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который выразил намерения попасть в Российскую Федерацию вне пункта пропуска, поскольку никаких разрешительных документов у него не было. Ахтырчанин заверил нового знакомого, что организует переправку за денежное вознаграждение. Получив 9200 грн, он договорился с сообщником из Российской Федерации о времени и месте встречи. Однако в определенный день пересечь государственную границу гражданину Таджикистана так и не удалось из-за бдительности правоохранителей.

Обвиняемый признал свою вину, поэтому обвинительный акт был направлен в суд с соответствующим соглашением. Суд первой инстанции утвердил соглашение о признании виновности и назначил обвиняемому наказание за незаконную переправку через государственную границу (ст. 332 УК Украины) в виде 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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