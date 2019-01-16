За переправку нелегала через границу ахтырчанину дали 2 года

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 44-летнего жителя г. Ахтырка, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины гражданина Таджикистана.
В ходе следствия установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который выразил намерения попасть в Российскую Федерацию вне пункта пропуска, поскольку никаких разрешительных документов у него не было. Ахтырчанин заверил нового знакомого, что организует переправку за денежное вознаграждение. Получив 9200 грн, он договорился с сообщником из Российской Федерации о времени и месте встречи. Однако в определенный день пересечь государственную границу гражданину Таджикистана так и не удалось из-за бдительности правоохранителей.
Обвиняемый признал свою вину, поэтому обвинительный акт был направлен в суд с соответствующим соглашением. Суд первой инстанции утвердил соглашение о признании виновности и назначил обвиняемому наказание за незаконную переправку через государственную границу (ст. 332 УК Украины) в виде 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Несовершеннолетнего, который из охотничьего ружья убил юного товарища, приговорили к 7 годам лишения свободы....
Сегодня, 25 января, Белопольский районный суд огласил приговор по делу по факту совершения контрабанды лекарственных средств....
На Сумщине к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу....
Сумчанина Александра Сыча, который жестоко убил собаку на рынке «Химик» в 2017 году, приговорили к трем месяцам заключения....
Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей г. Харьков, которые летом 2017 года совершали кражи имущества из...