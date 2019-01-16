Как наши хоккеисты завершили чемпионат Украины

В Литине соревновалась шестёрка команд, которые разыгрывали места с 1 по 6. Среди них и шосткинская КДЮСШ «Барса». А Коростень принимал команды оспаривающие места с 7 по 12. Здесь играл дебютант соревнований на взрослом уровне – СДЮШОР «Динамо» из Сум.
В итоге шосткинцы заняли пятое место, в сумчане – 11-ое.
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