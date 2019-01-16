Как наши хоккеисты завершили чемпионат Украины С 25 по 27 января в г. Литин Винницкой области и г. Коростень Житомирской области проходили игры 3-го, заключительного тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд.

В Литине соревновалась шестёрка команд, которые разыгрывали места с 1 по 6. Среди них и шосткинская КДЮСШ «Барса». А Коростень принимал команды оспаривающие места с 7 по 12. Здесь играл дебютант соревнований на взрослом уровне – СДЮШОР «Динамо» из Сум. В итоге шосткинцы заняли пятое место, в сумчане – 11-ое.