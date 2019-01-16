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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34139

С начала года на Сумщине на пожарах погибло 4 человека

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году уже зафиксировано 4 таких случая в Середина-Будском районе, городах Сумы, Шостка и Конотоп. Возраст погибших от 28 до 94 лет.

Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузок электросети.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - совместно с представителями органов власти, соцработниками и другими службами осуществляют совместные рейды, проводят разъяснительную работу среди населения, выступают в трудовых коллективах, вместе с педагогами учат детей требованиям безопасности.

Однако каждый должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому надо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните, правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре

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