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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52263

Сумская полиция поймала 18-летнего интернет-мошенника

Злоумышленник размещал в Интернете объявления о продаже различных вещей и техники, а когда получал от покупателя деньги, просто выключал мобильный телефон, и товар, естественно не присылал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие мошенничества, работники Сумского отдела полиции установили личность 18-летнего парня, который в течение нескольких месяцев лета и осени прошлого года сумел обмануть нескольких жителей Украины.

Так в августе, злоумышленник разместил на популярном в Украине сайте по продаже новых и подержанных вещей, информацию о продаже мотоцикла. Через некоторое время на мототехнику нашелся покупатель из Полтавы, который перечислил на указанный злоумышленником карточный банковский счет 6202 гривни. Но желаемого двухколесного транспортного средства 41-летний полтавчанин так и не получил.

По аналогичной схеме мошенник выманил 7575 гривен и у 46-летнего жителя Черкасской области, который тоже хотел приобрести себе мотоцикл.

В сентябре на удочку мошенника попался еще один 31-летний житель Полтавы. Этот заинтересовался дорогими часами, фото которых на сайте разместил «продавец». В результате, покупатель потерял 3517 гривен.

Во всех случаях от жертв своих афер злоумышленник получал деньги на чужую банковскую карточку, которую просил на время у своего товарища.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и начала досудебное следствие, в ходе которого выясняет причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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