Сумская полиция поймала 18-летнего интернет-мошенника

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие мошенничества, работники Сумского отдела полиции установили личность 18-летнего парня, который в течение нескольких месяцев лета и осени прошлого года сумел обмануть нескольких жителей Украины.
Так в августе, злоумышленник разместил на популярном в Украине сайте по продаже новых и подержанных вещей, информацию о продаже мотоцикла. Через некоторое время на мототехнику нашелся покупатель из Полтавы, который перечислил на указанный злоумышленником карточный банковский счет 6202 гривни. Но желаемого двухколесного транспортного средства 41-летний полтавчанин так и не получил.
По аналогичной схеме мошенник выманил 7575 гривен и у 46-летнего жителя Черкасской области, который тоже хотел приобрести себе мотоцикл.
В сентябре на удочку мошенника попался еще один 31-летний житель Полтавы. Этот заинтересовался дорогими часами, фото которых на сайте разместил «продавец». В результате, покупатель потерял 3517 гривен.
Во всех случаях от жертв своих афер злоумышленник получал деньги на чужую банковскую карточку, которую просил на время у своего товарища.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и начала досудебное следствие, в ходе которого выясняет причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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