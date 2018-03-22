На Сумщине арестовали имущество «Завода Кобзаренко»

По результатам рассмотрения ходатайства следственным судьей местного суда наложен арест на баллон «пропан-бутан» емкостью 40 литров и на документацию по вопросам инструктажа по охране труда работников участка.
В постановлении суда указано, что арест указанного выше имущества действует до принятия окончательного судебного решения в указанном уголовном производстве.
Справка: по информации местного отдела полиции, 24 января около 15.00 по адресу пос. Липовая Долина, ул. Русановская, 16, в одном из помещений цеха № 9 ООО «Завода Кобзаренко» произошел взрыв газового баллона «пропан-бутан» емкостью 40 литров. В результате данного происшествия пострадали четыре работника завода, которые на момент взрыва находились недалеко от баллона.
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