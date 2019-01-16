Битва петиций: в Сумах хотят установить бесплатный проезд в троллейбусах

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Предлагаем установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения».
«Установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения за счет местного бюджета.
Учитывая, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта является льготным, то есть за проезд и так почти никто не платит, и не хватает средств на содержание самих кондукторов и контролеров, указанное устранит имеющиеся убытки, уменьшит загруженность водителей, которые иногда выполняют функции кондукторов, и будет способствовать развитию коммунального электротранспорта вследствие оптимизации.
Бесплатный электротранспорт уже практикуется во многих европейских городах», - пишет автор петиции Давыдко Игорь Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.
Напомним: другая петиция «Отменить бесплатный проезд в троллейбусе» за три дня набрала необходимое количество подписей и сейчас находится на рассмотрении властями.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прием безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города»....
Сегодня, 23 января на ул. Привокзальная произошло ДТП....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверка медицинских учреждений в городе Сумы законности собирания средств с пациентов»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20»....
Сумские чиновники дали отписку на петицию о рассыпающихся маршрутках....