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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14269

Битва петиций: в Сумах хотят установить бесплатный проезд в троллейбусах

Пока одни хотят ликвидировать бесплатный проезд для пенсионеров, другие предлагают бесплатный проезд для всех сумчан.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Предлагаем установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения».

«Установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения за счет местного бюджета.

Учитывая, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта является льготным, то есть за проезд и так почти никто не платит, и не хватает средств на содержание самих кондукторов и контролеров, указанное устранит имеющиеся убытки, уменьшит загруженность водителей, которые иногда выполняют функции кондукторов, и будет способствовать развитию коммунального электротранспорта вследствие оптимизации.

Бесплатный электротранспорт уже практикуется во многих европейских городах», - пишет автор петиции Давыдко Игорь Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Напомним: другая петиция «Отменить бесплатный проезд в троллейбусе» за три дня набрала необходимое количество подписей и сейчас находится на рассмотрении властями.

Экономика Бесплатный проезд Петиция Стоимость проезда Троллейбусы

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