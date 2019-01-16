Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 января.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 100 мм по ул. Ковпака, 67 сегодня, 29 января, в 9:30 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.