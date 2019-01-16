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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38107

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 января.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 100 мм по ул. Ковпака, 67 сегодня, 29 января, в 9:30 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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