Сумчане хотят единый проездной на автобусы и троллейбусы

«Один проездной за 120 гр. и для троллейбуса и для автобуса», - просит автор петиции Сергей Шевченко.
«Поскольку с февраля стоимость проезда и в автобусе и в троллейбусе будет одинаковой 4 грн, то логично было бы ввести один проездной для обоих видов транспорта. Часто наблюдаю такую картину, едет утром битком набитый троллейбус людьми на работу, школьниками и студентами, а за ним пустой автобус, с двумя десятками пенсионеров. Возникает вопрос: автобусы покупались для перевозки кого? При введении проездного за 120 грн для автобусов и троллейбусов с марта месяца, вам сумчане скажут спасибо», - пишет автор.
Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
Напомним: с 1 февраля единый проездной на троллейбусы (30 поездок) и автобусы (20 поездок) стоит 200 грн. Отдельные проездные стоят по 120 грн.
На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция....
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