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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20627

В Сумах устанавливают табло на остановках

КП «Электроавтотранс» устанавливает Электронные табло на остановках общественного транспорта.

На экране будут отображаться время, прогноз погоды и время ожидания и прибытия коммунального транспорта. Первые 4 монитора руководство решило разместить на остановочных комплексах вблизи ЦУМа (в обоих направлениях движения), на остановке «ТЦ «Березка» (в направлении центра города) и по ул. Горького. Табло закуплены за собственные средства КП «Электроавтотранс» и будут обслуживаться специалистами предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

Общество КП «Электроавтотранс» Электронное табло

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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