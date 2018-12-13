В Сумах устанавливают табло на остановках

На экране будут отображаться время, прогноз погоды и время ожидания и прибытия коммунального транспорта. Первые 4 монитора руководство решило разместить на остановочных комплексах вблизи ЦУМа (в обоих направлениях движения), на остановке «ТЦ «Березка» (в направлении центра города) и по ул. Горького. Табло закуплены за собственные средства КП «Электроавтотранс» и будут обслуживаться специалистами предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.
Сумской исполком проголосовал за повышение тарифов в коммунальном транспорте....
Сумчанин Иван Фесенко в Фейсбуке сообщил, что вечером в пятницу, 4 января, троллейбусы вновь перестали ходить на промзону Курского проспекта,...
В Сумах сразу 20 водителей КП «Электроавтотранс» находятся на больничном....
С 13:30 вторника, 18 декабря, троллейбусы № 7, 13, 16, 18 снова курсируют до остановки «Завод «Центролит» в Сумах....
На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров...