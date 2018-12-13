В Сумах устанавливают табло на остановках КП «Электроавтотранс» устанавливает Электронные табло на остановках общественного транспорта.

На экране будут отображаться время, прогноз погоды и время ожидания и прибытия коммунального транспорта. Первые 4 монитора руководство решило разместить на остановочных комплексах вблизи ЦУМа (в обоих направлениях движения), на остановке «ТЦ «Березка» (в направлении центра города) и по ул. Горького. Табло закуплены за собственные средства КП «Электроавтотранс» и будут обслуживаться специалистами предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.