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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34287

В Кролевце под тяжестью снега обвалился торговый павильон

ЧП произошло сегодня, 29 января, на Кролевецком рынке.

Предварительно, крыша торгового павильона, где осуществлялась продажа сельскохозяйственной продукции, не выдержал тяжести снега и обвалилась. Павильон находится на территории предприятия Сумского облпотребсоюза «Кролевецкий рынок».

«За минуту послышался мощный грохот, все рухнуло, даже железо обломалось», - делятся очевидцы происшествия.

Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. На место была вызвана бригада скорой, о пострадавших пока не сообщается, пишет Сайт Кролевца.

Право Кролевец Снег Чп

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