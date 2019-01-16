В Кролевце под тяжестью снега обвалился торговый павильон ЧП произошло сегодня, 29 января, на Кролевецком рынке.

Предварительно, крыша торгового павильона, где осуществлялась продажа сельскохозяйственной продукции, не выдержал тяжести снега и обвалилась. Павильон находится на территории предприятия Сумского облпотребсоюза «Кролевецкий рынок».

«За минуту послышался мощный грохот, все рухнуло, даже железо обломалось», - делятся очевидцы происшествия.

Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. На место была вызвана бригада скорой, о пострадавших пока не сообщается, пишет Сайт Кролевца.