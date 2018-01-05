Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42315

В сумском детсаду температура не поднимается выше 14 градусов

Сегодня, 29 января, в мэрии состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы соблюдения температурного режима в детском саду № 12.

К руководству города и ООО «Сумытеплоэнерго» обратились родители, которые недовольны температурным режимом в детсаду. Они отмечали, что во время резкого похолодания, которое наблюдалось на прошлой неделе, температура в помещениях не поднималась выше 14ºC.

По сообщению директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнин, температурный и гидравлический режимы подачи тепла выдерживаются. По результатам обследования, которое провели специалисты, проблема заключается в устаревшей схеме теплосети здания.

«Для быстрого восстановления температурного режима нужно провести замену труб. По результатам обследования, наши инженеры установили, что трубы зауженные, а следовательно не могут в полном объеме передавать тепло», - отметила заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

Первый заммэра Владимир Войтенко поручил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко и начальнику управления образования и науки Антонине Данильченко создать рабочую группу, в состав которой включить представителей соответствующих структурных подразделений и специалистов ООО «Сумытеплоэнерго», а также, по желанию, родителей воспитанников заведения, и как можно быстрее взяться за решение проблемы.

«Замену теплосети будем проводить за счет городского бюджета. Руководство ООО «Сумытеплоэнерго» идет на встречу и готово помочь с выполнением работ», - отметил Владимир Войтенко и сообщил, что этот детсад первый в очереди на энергомодернизацию здания.

Общество Детсад Детсад № 12 Температурный режим

По тематике

В Сумах вандалы добрались до детского садика
25.10.2018 14:46

В Сумах вандалы добрались до детского садика

Неизвестные развалили домики в детском саду «Перлинка»....

Вместо сквера будет детсад?
07.06.2018 16:41

Вместо сквера будет детсад?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Парк по улице Харьковская, между домом 3/2 и домом 5 корпус 8»....

16.04.2018 17:16

Сумчане просят построить школу и детсад в 12-ом микрорайоне

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Строительство школы и садика на Героев Крут»....

В детсаду отремонтировали бассейн
19.01.2018 13:10

В детсаду отремонтировали бассейн

Сегодня, 19 января, в дошкольном учебном заведении (центр развития ребенка) «Золотой петушок» открыли после капитального ремонта бассейн....

В Краснопольской ОТГ ремонтируют детсад
05.01.2018 08:49

В Краснопольской ОТГ ремонтируют детсад

На капитальный ремонт крыши детского сада «Колосок» пгт Краснополья потрачено почти 240 тыс. гривен....

Новости

НОВІ МОЖЛИВОСТІ - «ВОЛЯ» висунула Юрія Дерев’янка на пост Президента України (фото)
Вчера 19:47
На Сумщине прошли обыски в связи с ликвидацией хакерской платформы xDedic
Сегодня 17:59
Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц
Сегодня 17:48
В Ромнах рецидивист совершил кражу мимоходом
Сегодня 17:46
Сумской судье объявлен выговор по делу о Чмыре
Сегодня 17:27
В Глухове горел ресторан депутата
Сегодня 17:15
На Сумщине дали 4 года тюрьмы директору предприятия Украинского общества слепых
Сегодня 17:10
В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)
Сегодня 17:03
Сумские «классики» отличились в столице
Сегодня 16:46
В Косовщине планируют установить станцию очистки и обезжелезивания воды
Сегодня 16:17
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:45
В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 15:23
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Задача ЖЭКов-управителей – только грабить население?» ®
Сегодня 19:31
Театральная площадь ледникового периода
Вчера 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
Вчера 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.