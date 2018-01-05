В сумском детсаду температура не поднимается выше 14 градусов

К руководству города и ООО «Сумытеплоэнерго» обратились родители, которые недовольны температурным режимом в детсаду. Они отмечали, что во время резкого похолодания, которое наблюдалось на прошлой неделе, температура в помещениях не поднималась выше 14ºC.
По сообщению директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнин, температурный и гидравлический режимы подачи тепла выдерживаются. По результатам обследования, которое провели специалисты, проблема заключается в устаревшей схеме теплосети здания.
«Для быстрого восстановления температурного режима нужно провести замену труб. По результатам обследования, наши инженеры установили, что трубы зауженные, а следовательно не могут в полном объеме передавать тепло», - отметила заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.
Первый заммэра Владимир Войтенко поручил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко и начальнику управления образования и науки Антонине Данильченко создать рабочую группу, в состав которой включить представителей соответствующих структурных подразделений и специалистов ООО «Сумытеплоэнерго», а также, по желанию, родителей воспитанников заведения, и как можно быстрее взяться за решение проблемы.
«Замену теплосети будем проводить за счет городского бюджета. Руководство ООО «Сумытеплоэнерго» идет на встречу и готово помочь с выполнением работ», - отметил Владимир Войтенко и сообщил, что этот детсад первый в очереди на энергомодернизацию здания.
Неизвестные развалили домики в детском саду «Перлинка»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Парк по улице Харьковская, между домом 3/2 и домом 5 корпус 8»....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Строительство школы и садика на Героев Крут»....
Сегодня, 19 января, в дошкольном учебном заведении (центр развития ребенка) «Золотой петушок» открыли после капитального ремонта бассейн....
На капитальный ремонт крыши детского сада «Колосок» пгт Краснополья потрачено почти 240 тыс. гривен....