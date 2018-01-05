В сумском детсаду температура не поднимается выше 14 градусов Сегодня, 29 января, в мэрии состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы соблюдения температурного режима в детском саду № 12.

К руководству города и ООО «Сумытеплоэнерго» обратились родители, которые недовольны температурным режимом в детсаду. Они отмечали, что во время резкого похолодания, которое наблюдалось на прошлой неделе, температура в помещениях не поднималась выше 14ºC.

По сообщению директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнин, температурный и гидравлический режимы подачи тепла выдерживаются. По результатам обследования, которое провели специалисты, проблема заключается в устаревшей схеме теплосети здания.

«Для быстрого восстановления температурного режима нужно провести замену труб. По результатам обследования, наши инженеры установили, что трубы зауженные, а следовательно не могут в полном объеме передавать тепло», - отметила заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

Первый заммэра Владимир Войтенко поручил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко и начальнику управления образования и науки Антонине Данильченко создать рабочую группу, в состав которой включить представителей соответствующих структурных подразделений и специалистов ООО «Сумытеплоэнерго», а также, по желанию, родителей воспитанников заведения, и как можно быстрее взяться за решение проблемы.

«Замену теплосети будем проводить за счет городского бюджета. Руководство ООО «Сумытеплоэнерго» идет на встречу и готово помочь с выполнением работ», - отметил Владимир Войтенко и сообщил, что этот детсад первый в очереди на энергомодернизацию здания.