В Ромнах под тяжестью снега сложилась крыша

Происшествие случилось сегодня, 29 января, около 5 утра. К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации чрезвычайной ситуации горожане обратились за помощью к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Случайно заметив незакрытые дверцы машины, ранее судимый 35-летний роменчанин похитил из салона мобильный телефон....
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По ходатайству прокуратуры двум подозреваемым в умышленном убийстве роменского врача и третьему, которому инкриминируется разбой, в воскресенье, 27 января 2019...
Работники полиции разоблачили в совершении кражи 33-летнего сумчанина....
Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Васин....