В Ромнах под тяжестью снега сложилась крыша В Ромнах в результате значительного количества снега буквально сложилась крыша одноэтажного дома на несколько домохозяйств.

Происшествие случилось сегодня, 29 января, около 5 утра. К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации чрезвычайной ситуации горожане обратились за помощью к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.