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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08547

Сумской чиновник времен мэра Минаева попал на «Телевидение Торонто» (видео)

Экс-начальник департамента инфраструктуры Сумского горсовета, а ныне Черниговского Ярослав Куц стал героем программы # @)₴$0 с Майклом Щуром на «Телевидении Торонто».

В юмористически-политическом ТВ-шоу Ярослав Куц попал благодаря «утиной истории»: установлению домиков для уток в Чернигове на реке Стрижень. Комментируя это событие, чиновник выдал очередной мем: «Надо спросить или у депутатов, или у уточек», пишет sumy.today.

Политика Ярослав Куц

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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