Сумской чиновник времен мэра Минаева попал на «Телевидение Торонто» (видео)

В юмористически-политическом ТВ-шоу Ярослав Куц попал благодаря «утиной истории»: установлению домиков для уток в Чернигове на реке Стрижень. Комментируя это событие, чиновник выдал очередной мем: «Надо спросить или у депутатов, или у уточек», пишет sumy.today.
Согласно поданной декларации за 2017 год, начальник управления ЖКХ Черниговского горсовета Ярослав Куц живет на зарплату (209 000 грн в...
Сегодня, 23 марта, в ходе заседания постоянной комиссии Черниговского городского совета по вопросам архитектуры и земельных отношений обсуждался и пункт...
Сумчанин Ярослав Куц вот-вот будет официально назначен начальником Черниговского управления ЖКХ....
Бывший директор гордепартамента инфраструктуры, а до того управления ЖКХ Ярослав Куц претендует на аналогичную должность в Чернигове....
На сессии Сумского горсовета 6 мая депутат Ярослав Куц внес в повестку дня вопрос о том, чтобы позволить органам самоорганизации... 3