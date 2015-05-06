Сумской чиновник времен мэра Минаева попал на «Телевидение Торонто» (видео) Экс-начальник департамента инфраструктуры Сумского горсовета, а ныне Черниговского Ярослав Куц стал героем программы # @)₴$0 с Майклом Щуром на «Телевидении Торонто».

В юмористически-политическом ТВ-шоу Ярослав Куц попал благодаря «утиной истории»: установлению домиков для уток в Чернигове на реке Стрижень. Комментируя это событие, чиновник выдал очередной мем: «Надо спросить или у депутатов, или у уточек», пишет sumy.today.