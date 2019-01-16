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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17187

В Шостке задержали вооруженного пьяного хулигана

Во время посещения круглосуточного магазина, неоднократно судимый 26-летний шосткинец начал угрожать пистолетом другим посетителям.

Происшествие произошло в Шостке, ночью. Продавец круглосуточной продуктового магазина сообщила в полицию о вооруженном покупателе, который угрожал пистолетом другим посетителям торговой точки. На указанный адрес сразу был направлен наряд полиции.

Как выяснилось, вооруженного хулигана успели обезвредили до приезда правоохранителей другие посетители магазина.

«Подозреваемому 26 лет, он имеет несколько судимостей за хулиганство, вымогательство и другие виды преступлений, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Пьяный злоумышленник узнал в другом посетителе магазина бывшего сотрудника пенитенциарного заведения, где он отбывал наказание, и начал угрожать ему пистолетом. Мужчина вместе с товарищем не растерялись, проявили незаурядную ловкость и разоружили хулигана до приезда наших сотрудников».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Хулиганство Шостка

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