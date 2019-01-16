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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15165

Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира

Сегодня, 29 января, на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли началась двухдневная эстафетная программа.

Первыми в борьбу вступили юноши. Для украинской команды старт гонки вышел отменным! Черниговчанин Владислав Романчич очень здорово проявил себя и на трассе, и на огневых рубежах! Обе стрельбы Влад провел, словно и не было восьми промахов двумя днями ранее – сегодня это был снайпер. Ему хватило всего лишь одного запасного патрона в лежке, а стойку Романчич и вовсе провел выше всяких похвал, ушел на дистанцию лидером, и сумел передать эстафету первым с отрывом в 4 и 6 секунд от всегда мощных команд Норвегии и Германии, пишет biathlon.com.ua.

Лидерство могло стать дополнительным грузом ответственности для сумчанина Дмитрия Грущака, но в реальности заставило еще больше сконцентрироваться. Стрелял он более размеренно, чем соперники, но, в отличие от многих конкурентов, обошелся без круга штрафа – лишь на стойке дважды использовал запасные патроны. На дистанции, правда, отыгрываться не получалось – соперники были быстрее, а команда Германии и вовсе захватила лидерство с перевесом более чем в полминуты.

Финишер нашей команды еще один сумчанин Роман Боровик принял эстафету с вызовом: седьмая промежуточная позиция и 13-тисекундная дистанция до призовой тройки. Немецкая команда была далеко впереди и уверенно довела гонку до победы, а вот бороться с остальными Роману было вполне по силам. Сумей Боровик отстрелять лежку без промаха – уходил бы в плотной группе борющейся за серебро и бронзу. Но точности нашему спортсмену немного не хватило, из-за чего потом на трассе пришлось работать самостоятельно, и дистанция до подиума начала понемногу расти.

Увы, даже безупречная стрельба стоя уже не стала спасением: соперники не дали Роману шансов приблизиться к борьбе за медали, и Украина финишировала на пятой позиции. Тем не менее, наша команда выдала отличную гонку, все время была в борьбе за высокие места, показала вторую точность среди всех участников, использовав всего четыре запасных патрона, на шесть огневых рубежей.

Сборная Германии выиграла эстафету, даже без сверхнапряжения усилий на последнем круге выиграв у соперников более 40 секунд. А вот за серебро и бронзу развернулось напряженнейшее сражение юных биатлонистов Словении, Казахстана и Италии все они последний круг прошли в интервале секунды друг от друга. Но финишный спурт лучше других удался словенцу Алексу Чисару, который и принес своей команде серебро, опередив всего на 0,4 секунды итальянца Дидье Бьоназа. А вот казахские ребята, отстав от подиума на невидимые 0,2 секунды, остались без медалей.

Эстафета. Юноши

1. Германия  (0+5)  +1:01:50,6

2. Словения  (1+9)  +40,9

3. Италия  (0+5)  +41,3

4. Казахстан  (0+3)  +41,5

5. Украина  (0+4)  +1:31,8

6. Норвегия  (1+9)  +1:47,3

7. Беларусь  (1+9)  +1:58,6

8. Россия  (1+9)  +2:34,3

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