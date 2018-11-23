На Сумщине экоинспекция проверила «Укрнафту»: есть нарушения Завершена проверка обособленных подразделений ПАО «Укрнафта» на территории Сумской области.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области в период с 8 по 21 января проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на обособленных подразделениях ПАО «Укрнафта».

На территории Сумской области были проверены все размещенные обособленные подразделения ПАО «Укрнафта»: Качановский газоперерабатывающий завод ПАО «Укрнафта», НГДУ «Ахтырканафтогаз» ПАО «Укрнафта», НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта», НГДУ «Черниговнефтегаз» ПАО «Укрнафта», Полтавское тампонажное управление ПАО «Укрнафта», Монтажно-наладочное управление ПАО «Укрнафта», Структурная единица (филиал) «Укрнафта-Бурение» ПАО «Укрнафта», управление транспорта ПАО «Укрнафта».

Обследование земельных участков, находящихся в пользовании ПАО «Укрнафта» на предмет их порчи или загрязнения было ограничено в связи с погодными условиями и значительным снежным покровом, поэтому проведено выборочно.

Во время проверки выявлены следующие правонарушения: начиная с 21 января 2019 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников пункта очистки и замера газа (ПОЗ-3) Рыбацкого месторождения ЦВНГ №1, промышленной газораспределительной станции (ПГРС) Рыбацкого месторождения ЦВНГ №1, дожимной насосной станции (ДНС) Рыбацкого месторождения ЦВНГ №1 НГДУ «Ахтырканефтегаз» осуществляются без разрешения на выбросы; в учет отходов упаковочных материалов и тары по форме 1-ВТ включены не все виды отходов, образующихся на предприятии; сжигание твердых бытовых отходов; не заключен договор на вывоз ТБО; недостоверность составления статистической отчетности, показателя общего образования отходов.

Кроме того, при обследовании территории Бугруватовского месторождения выявлена разгерметизация нефтепровода Бугроватое-Рыбальцы, что привело к разливу нефти на земельный участок площадью 1260 кв.м. При обследовании на указанном земельном участке отобраны пробы почвы, на данный момент пробы находятся в работе.

К административной ответственности привлечены 12 человек на сумму штрафов 2261 грн. Предприятию выдано предписание на устранение нарушений, сообщает пресс-служба ведгомства.