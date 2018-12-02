Сумские лыжники с медалями чемпионата Украины С 19 по 23 января на базе Западного спортивно-реабилитационного центра (Львовская обл.) проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушениями слуха.

Спортсмены Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» завоевали 13 первых мест, одно второе место и пять третьих: - Мажаев Дмитрий (III место - гонка классическим стилем 10 км, I место - масс-старт свободным стилем 15 км); - Денисенко Руслан (I место - гонка классическим стилем 5 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 5 км); - Мариненко Кирилл (III место - гонка классическим стилем 5 км, III место - спринт классическим стилем 1,4 км, III место масс-старт свободным стилем 5 км); - Курисько Владислав (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км); Рубаник Татьяна (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км); Миненко Кристина (I место - гонка классическим стилем 2 км, I место - спринт классическим стилем 0,5 км, III место *- масс-старт свободным стилем 2 км); Севрюк Дина (III место - гонка классическим стилем 2 км, III место - спринт классическим стилем 0,5 км); Беркун Снежана (I место - масс-старт свободным стилем 2 км); Рубаник Кристина (II место - масс-старт свободным стилем 2 км). Спортсмены занимаются под руководством тренера Харченко Сергея Ивановича.