Сумские лыжники с медалями чемпионата Украины

Спортсмены Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» завоевали 13 первых мест, одно второе место и пять третьих:
- Мажаев Дмитрий (III место - гонка классическим стилем 10 км, I место - масс-старт свободным стилем 15 км);
- Денисенко Руслан (I место - гонка классическим стилем 5 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 5 км);
- Мариненко Кирилл (III место - гонка классическим стилем 5 км, III место - спринт классическим стилем 1,4 км, III место масс-старт свободным стилем 5 км);
- Курисько Владислав (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км);
Рубаник Татьяна (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км);
Миненко Кристина (I место - гонка классическим стилем 2 км, I место - спринт классическим стилем 0,5 км, III место *- масс-старт свободным стилем 2 км);
Севрюк Дина (III место - гонка классическим стилем 2 км, III место - спринт классическим стилем 0,5 км);
Беркун Снежана (I место - масс-старт свободным стилем 2 км);
Рубаник Кристина (II место - масс-старт свободным стилем 2 км).
Спортсмены занимаются под руководством тренера Харченко Сергея Ивановича.
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