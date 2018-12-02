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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лыжники с медалями чемпионата Украины

С 19 по 23 января на базе Западного спортивно-реабилитационного центра (Львовская обл.) проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушениями слуха.

Спортсмены Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» завоевали 13 первых мест, одно второе место и пять третьих:

- Мажаев Дмитрий (III место - гонка классическим стилем 10 км, I место - масс-старт свободным стилем 15 км);

- Денисенко Руслан (I место - гонка классическим стилем 5 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 5 км);

- Мариненко Кирилл (III место - гонка классическим стилем 5 км, III место - спринт классическим стилем 1,4 км, III место масс-старт свободным стилем 5 км);

- Курисько Владислав (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км);

Рубаник Татьяна (I место - гонка классическим стилем 3 км, I место - спринт классическим стилем 1,4 км, I место - масс-старт свободным стилем 3 км);

Миненко Кристина (I место - гонка классическим стилем 2 км, I место - спринт классическим стилем 0,5 км, III место *- масс-старт свободным стилем 2 км);

Севрюк Дина (III место - гонка классическим стилем 2 км, III место - спринт классическим стилем 0,5 км);

Беркун Снежана (I место - масс-старт свободным стилем 2 км);

Рубаник Кристина (II место - масс-старт свободным стилем 2 км).

Спортсмены занимаются под руководством тренера Харченко Сергея Ивановича.

Спорт Инваспорт Лыжные гонки

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11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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