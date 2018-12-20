В Косовщине планируют установить станцию очистки и обезжелезивания воды

Жительница села Косовщина обратилась к главе ОГА с вопросом относительно неудовлетворительного качества воды, в частности, непригодной для использования как в быту, так и для технических нужд.
По словам представителя областного управления Госпродпотребслужбы, в ноябре прошлого года в этой местности была проведена плановая проверка объектов водоснабжения, при которой выявлен факт превышения нормы содержания железа в 26 раз.
Николай Клочко поручил руководству Сумского района и органам местной власти села Косовщина принять необходимые меры, чтобы жители села были обеспечены качественной водой.
Для быстрого решения актуальной для жителей села проблемы было решено установить станцию очистки и обезжелезивания воды с целью очистки подземных и поверхностных вод от избыточного железа, марганца, механических взвесей и удаления из них газов с неприятным запахом (сероводород, углекислый газ, хлор и т.д.), пишет сайт ОГА.
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