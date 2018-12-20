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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17230

В Косовщине планируют установить станцию очистки и обезжелезивания воды

Во время личного приема граждан глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил руководству Сумского района и органам местной власти с. Косовщина принять необходимые меры для получения качественной воды.

Жительница села Косовщина обратилась к главе ОГА с вопросом относительно неудовлетворительного качества воды, в частности, непригодной для использования как в быту, так и для технических нужд.

По словам представителя областного управления Госпродпотребслужбы, в ноябре прошлого года в этой местности была проведена плановая проверка объектов водоснабжения, при которой выявлен факт превышения нормы содержания железа в 26 раз.

Николай Клочко поручил руководству Сумского района и органам местной власти села Косовщина принять необходимые меры, чтобы жители села были обеспечены качественной водой.

Для быстрого решения актуальной для жителей села проблемы было решено установить станцию очистки и обезжелезивания воды с целью очистки подземных и поверхностных вод от избыточного железа, марганца, механических взвесей и удаления из них газов с неприятным запахом (сероводород, углекислый газ, хлор и т.д.), пишет сайт ОГА.

Общество Косовщина Николай Клочко Очистка воды Сумской район

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