Роменчанку обокрали коллеги Работники полиции оперативно установили двух жителей другой области, которые, опоздав на автобус, попросились на ночлег к своей коллеге, а затем похитили все ее сбережения.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась 35-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина рассказала: накануне к ней на ночлег попросились двое ее коллег, которые опоздали на автобус. Поскольку мужчины были не местные, и могли уехать домой только на следующее утро, она согласилась. Более того, спеша утром на работу, она доверила им закрыть жилье. Когда вернулась домой, дверь дома были действительно заперта, а в жилых комнатах сохранялся тот порядок вещей, который она и оставила. Именно поэтому женщина не сразу поняла, что гости «прихватили» все ее сбережения - тысячу долларов США, две тысячи гривен и золотые украшения.

Правоохранители оперативно установили точные данные подозреваемых. Ими оказались 37-летние жители другой области. Оба уже имели судимости и опыт в совершении краж и грабежей.

Сейчас по данному факту в отношении злоумышленников открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное последнее грозит очередное наказание - до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.