Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09287

Роменчанку обокрали коллеги

Работники полиции оперативно установили двух жителей другой области, которые, опоздав на автобус, попросились на ночлег к своей коллеге, а затем похитили все ее сбережения.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась 35-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина рассказала: накануне к ней на ночлег попросились двое ее коллег, которые опоздали на автобус. Поскольку мужчины были не местные, и могли уехать домой только на следующее утро, она согласилась. Более того, спеша утром на работу, она доверила им закрыть жилье. Когда вернулась домой, дверь дома были действительно заперта, а в жилых комнатах сохранялся тот порядок вещей, который она и оставила. Именно поэтому женщина не сразу поняла, что гости «прихватили» все ее сбережения - тысячу долларов США, две тысячи гривен и золотые украшения.

Правоохранители оперативно установили точные данные подозреваемых. Ими оказались 37-летние жители другой области. Оба уже имели судимости и опыт в совершении краж и грабежей.

Сейчас по данному факту в отношении злоумышленников открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное последнее грозит очередное наказание - до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

Сумские копы обнаружили краденный мобильный
Сегодня 13:31

Сумские копы обнаружили краденный мобильный

Работники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили мобильный телефон, который находится в розыске....

Сегодня 08:09

Псевдосоцработница обокрала 81-летнюю ахтырчанку

Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 4000 гривен....

Вчера 09:12

На Сумщине кум обокрал кума

Работники Кролевецкого отделения полиции установили личность злоумышленника, который украл банковскую карточку у жителя района и снял с нее немалую сумму...

25.01.2019 17:18

В Ромнах поймали серийного «гаражного» вора

Работники полиции доказали причастность ранее судимого жителя района к четырем кражам, совершенным из гаражей односельчан и жителей райцентра....

25.01.2019 16:01

На Сущмине любимый оказался вором с немалым криминальным «стажем»

Работники полиции разоблачили в совершении кражи 33-летнего сумчанина....

Новости

НОВІ МОЖЛИВОСТІ - «ВОЛЯ» висунула Юрія Дерев’янка на пост Президента України (фото)
Вчера 19:47
Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц
Сегодня 17:48
Сумской судье объявлен выговор по делу о Чмыре
Сегодня 17:27
В Глухове горел ресторан депутата
Сегодня 17:15
На Сумщине дали 4 года тюрьмы директору предприятия Украинского общества слепых
Сегодня 17:10
В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)
Сегодня 17:03
Сумские «классики» отличились в столице
Сегодня 16:46
В Косовщине планируют установить станцию очистки и обезжелезивания воды
Сегодня 16:17
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:45
В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 15:23
Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира
Сегодня 15:15
Роменчанку обокрали коллеги
Сегодня 15:09
view counter
view counter

Статьи

Театральная площадь ледникового периода
Вчера 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
Вчера 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.