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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23191

В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар

28 января в 13:58 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Рождественской в г. Шостка.

Звонили соседи, которые увидели дым из-под кровли жилого дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 6 кв. м, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:26 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения на остальные жилого дома и хозяйственную постройку, расположенную рядом, а в 14:57 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

В результате пожара было повреждено окно, стены и облицовки стен на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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