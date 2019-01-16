В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар

Звонили соседи, которые увидели дым из-под кровли жилого дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 6 кв. м, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 14:26 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения на остальные жилого дома и хозяйственную постройку, расположенную рядом, а в 14:57 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
В результате пожара было повреждено окно, стены и облицовки стен на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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