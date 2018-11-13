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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46161

Сумские «классики» отличились в столице

25-27 января в Киеве проходил Международный турнир по греко-римской борьбе памяти погибших воинов АТО и ООС.

На борцовском ковре соревновались более 500 спортсменов из Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, а также из разных уголков Украины.

Сумы представляли воспитанники КДЮСШ единоборств Сумского горсовета, которые завоевали одну золотую и две серебряных медали. Чемпионом турнира стал Илья Аношин 2009 г.р. в весовой категории до 41 кг. В финалы вышли Арсений Ковалев 2009 г.р. (29 кг) и Иван Куксенко 2007 г.р. (32 кг), но, допустив незначительные ошибки, заняли вторые места.

Также два спортсмена боролись за бронзовые награды - Артем Пороскун 2005 г.р. (48 кг) и Борис Слюсар 2005 г.р. (57 кг), но, к сожалению, проиграв, заняли пятые места.

Подготовил спортсменов тренер Олег Роскошный.

Спорт Греко-римская борьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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