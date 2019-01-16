В Ромнах рецидивист совершил кражу мимоходом

Сообщение в полицию о похищении мобильного телефона поступило от 55-летнего жителя Ромен. Мужчина рассказал: пока он отгружал в магазин из машины товар, злоумышленник залез в салон и похитил оттуда мобильный телефон.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вычислили вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. Его разыскали и опросили.
«Как рассказал сам подозреваемый, в тот день, идя по городу, заметил, что из припаркованного у одного из магазинов автомобиля с товаром в руках выходит мужчина. Заметив, что авто водитель не закрывал, решил воспользоваться ситуацией и разжиться чем-то ценным, что, по его мнению, обязательно должно быть в салоне. - рассказывает Роман Невожай, руководитель Роменского отдела полиции. - Похитив мобильный телефон, злоумышленник незаметно покинул место совершения преступления».
Сейчас средство связи изъято и возвращено владельцу, а следователи открыли по факту кражи уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное любителю быстрой наживы грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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