На Сумщине дали 4 года тюрьмы директору предприятия Украинского общества слепых

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении директора одного из районных учебно-производственных предприятий Украинского общества слепых, который совершил ряд преступлений, в том числе коррупционное.
В ходе следствия установлено и доказано в суде, что указанный служащий заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на установку и наладку оборудования на учебно-производственном предприятии. В дальнейшем обвиняемый по предварительному сговору с директором общества, зная, что обусловленные договором работы не выполнены, умышленно внес в акт сдачи-приемки выполненных работ заведомо ложные сведения о проведении в полном объеме установки. На основании указанного официального документа обществу были перечислены бюджетные средства, выделенные Фондом социальной защиты людей с инвалидностью.
Кроме того, директор учебно-производственного предприятия, имея объективную возможность, систематически не выплачивал подчиненным заработную плату и не рассчитывался с работниками при их увольнении.
По приговору суда первой инстанции от 29 января 2019 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях по ч. 1 ст.172 (грубое нарушение законодательства о труде), ч. 1 ст.175 (безосновательная невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положение, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины.
Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак, по совокупности преступлений обвиняемому окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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