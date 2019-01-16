В Глухове горел ресторан депутата ЧП случилось в Глухове сегодня, 29 января, около 11 часов.

Загорелся ресторан «Гетьманщина», принадлежащий депутату горсовета Владимиру Грибу, пишет Ваш шанс.

Как рассказал начальник СГПЧ-19 г. Глухов Дмитрий Гончаров, одна из версий возгорания - оставленная без присмотра зола в ведре рядом с печкой. К счастью, жертв и пострадавших нет. Сумма убытка поврежденного товара устанавливается (потрескалось вино в двух ящиках). В целом же на борьбу со стихией приехали 2 пожарные машины, и ушло 15 минут времени. Причину пожара установит экспертиза. Следственные действия еще ведутся.