В Глухове горел ресторан депутата

Загорелся ресторан «Гетьманщина», принадлежащий депутату горсовета Владимиру Грибу, пишет Ваш шанс.
Как рассказал начальник СГПЧ-19 г. Глухов Дмитрий Гончаров, одна из версий возгорания - оставленная без присмотра зола в ведре рядом с печкой. К счастью, жертв и пострадавших нет. Сумма убытка поврежденного товара устанавливается (потрескалось вино в двух ящиках). В целом же на борьбу со стихией приехали 2 пожарные машины, и ушло 15 минут времени. Причину пожара установит экспертиза. Следственные действия еще ведутся.
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