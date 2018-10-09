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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской судье объявлен выговор по делу о Чмыре

Высшим советом правосудия пересмотрено решение о привлечении судьи Заречного районного суда г. Сумы к дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщалось ранее, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 24 октября 2018 года по жалобе прокуратуры Сумской области приняла решение о привлечении судьи Заречного районного суда г. Сумы к дисциплинарной ответственности и применения к ней дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Указанное решение судья обжаловала в вышестоящей инстанции. Сегодня, 29 января 2019 года, Высший совет правосудия, рассмотрев жалобу судьи, согласилась с доводами прокуратуры, что отменив сообщение о подозрении, судья вышла за пределы своих полномочий, поскольку не имела законных на то оснований. В то же время Высший совет правосудия изменил решение Третьей дисциплинарной палаты, в частности судью Заречного районного суда г. Сумы привлечено к дисциплинарной ответственности и применено к ней дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

Речь идет об отмене следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы в августе 2017 года сообщение одному из бывших чиновников о подозрении и исключении соответствующих сведений из ЕРДР. Свое решение судья обосновала тем, что прокурор Сумской области поручил старшему следователю прокуратуры вручить составленное им сообщение о подозрении, а должен был, по мнению судьи, вручать лично.

Обжаловать данное решение прокуратура не имела права, поэтому в Высший совет правосудия в сентябре 2017 года было подано дисциплинарную жалобу на действия следственной судьи. В представленной жалобе в частности указано, что судья отменила сообщение о подозрении вопреки требованиям статьи 303 УПК Украины, в которой отмечается исключительный перечень решений, действий или бездействия следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы участниками производства на стадии досудебного расследования, и которыми не предусмотрена отмена сообщение о подозрении. Более того, только после 16 марта 2018 года у подозреваемого и их защитников появилась возможность обжалования уведомления о подозрении. Поэтому, отменив сообщение о подозрении, судья вышла за пределы своих полномочий, поскольку не имела законных на то оснований, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о деле о недвижимости бывшего губернатора Сумщины Юрия Чмыря.

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